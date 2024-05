Nezamestnanosť vo Fínsku vzrástla v apríli na takmer trojročné maximum

Helsinki 22. mája (TASR) - Nezamestnanosť vo Fínsku sa v apríli priblížila k dvojcifernej hranici a dosiahla najvyššiu úroveň za takmer tri roky. Na druhej strane, nezamestnanosť mladých ľudí zaznamenala pokles. Informoval o tom v stredu fínsky štatistický úrad, údaje ktorého zverejnil portál RTTNews.



Miera nezamestnanosti dosiahla vo Fínsku minulý mesiac 9,5 % oproti 9,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Aprílový údaj tak predstavuje najvyššiu mieru nezamestnanosti od mája 2021, keď dosiahla 10,5 %. Na porovnanie, v apríli minulého roka predstavovala 8 %.



Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol minulý mesiac 260.000. To je zhruba o 9000 viac než v marci.



Na druhej strane, miera nezamestnanosti mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov zaznamenala v apríli pokles. Dosiahla 24,7 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci to bolo 26 %.