Nezamestnanosť vo Fínsku vzrástla v januári nad 10 %
Miera nezamestnanosti vo Fínsku dosiahla v januári 10,4 %. V decembri predstavovala 9,8 %.
Autor TASR
Helsinki 24. februára (TASR) - Nezamestnanosť vo Fínsku pokračovala na začiatku roka v raste, pričom prekonala 10-percentnú hranicu a dostala sa na najvyššiu úroveň za osem mesiacov. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje fínskeho štatistického úradu. Informoval o tom portál RTTNews.
Miera nezamestnanosti vo Fínsku dosiahla v januári 10,4 %. V decembri predstavovala 9,8 %. Je to najvyššia nezamestnanosť v krajine od mája minulého roka, v ktorom zaznamenala 10,5 %. Od mája aj prvýkrát prekročila 10-percentnú úroveň. Na porovnanie, v januári minulého roka dosiahla 9,5 %.
Aj nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii 15 až 24 rokov zaznamenala najvyššiu hodnotu za osem mesiacov, keď prekročila 20 %. Dosiahla 23,7 %, zatiaľ čo v poslednom mesiaci minulého roka to bolo 19,5 %.
