Nezamestnanosť vo Francúzsku klesla v 1. kvartáli na 11-ročné minimum

Paríž 14. mája (TASR) - Nezamestnanosť vo Francúzsku zaznamenala v 1. kvartáli pokles pod 8 % a dostala sa tak na najnižšiu úroveň za viac než 11 rokov. Uviedol to vo štvrtok francúzsky štatistický úrad Insee. Dôvodom však nebol pozitívny vývoj ekonomiky, ale karanténne opatrenia na zmiernenie šírenia nového koronavírusu.



Priemerná miera nezamestnanosti vo Francúzsku podľa štandardov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) dosiahla za prvé tri mesiace roka 7,8 % oproti 8,1-percentnej úrovni v poslednom štvrťroku 2019. To je najnižšia nezamestnanosť od 4. štvrťroka 2008. Ekonómovia očakávali rast na 8,4 %. V metropolitnom Francúzsku, čo znamená bez započítania zámorských území, dosiahla miera nezamestnanosti 7,6 %.



Pod tento vývoj sa však nepodpísalo zlepšenie situácie na trhu práce, ale reštriktívne opatrenia, ktoré francúzska vláda zaviedla od polovice marca s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu. V dôsledku toho výrazne klesol aj počet ľudí, ktorí si aktívne hľadajú prácu, dodal Insee. Do nezamestnanosti vychádzajúcej zo štandardov ILO sa nezapočítavajú ľudia, ktorí si prácu aktívne nehľadajú.



Klesla aj nezamestnanosť mladých. Vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla miera nezamestnanosti 19,2 %, zatiaľ čo vo 4. kvartáli minulého roka predstavovala 19,9 %.



Miera zamestnanosti vo Francúzsku sa udržala na 66 % zaznamenaných vo 4. štvrťroku minulého roka. Vo 4. kvartáli sa zvýšila o 0,7 percentuálneho bodu.