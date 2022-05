Nezamestnanosť vo Francúzsku klesla v 1. štvrťroku na 14-ročné minimum

Paríž 17. mája (TASR) - Nezamestnanosť vo Francúzsku zaznamenala v 1. štvrťroku mierny pokles, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za posledných takmer 14 rokov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti vo Francúzsku dosiahla v 1. kvartáli 7,3 % oproti 7,4-percentnej úrovni v predchádzajúcom štvrťroku, uviedol v utorok francúzsky štatistický úrad INSEE. Výsledok je lepší, než očakávali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali so zotrvaním nezamestnanosti na úrovni z posledného štvrťroka minulého roka.



Ak sa neberie do úvahy nereprezentatívny pokles nezamestnanosti na 7,2 % v 2. štvrťroku 2020, ktorý bol spôsobený tým, že po zavedení prísnych protipandemických obmedzení si ľudia nemohli prácu hľadať, zaznamenala nezamestnanosť vo Francúzsku najnižšiu úroveň od 2. štvrťroka 2008. Tento vývoj predstavuje dobrú správu pre znovu zvoleného prezidenta Emmanuela Macrona pred júnovými parlamentnými voľbami. Tie rozhodnú, či Macron bude mať parlamentnú väčšinu a možnosť zostaviť vládu.



V prípade mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov sa však miera nezamestnanosti mierne zvýšila. V 1. kvartáli tohto roka dosiahla 16,3 %, čo je o 0,3 percentuálneho bodu viac než v predchádzajúcom štvrťroku.