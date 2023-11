Nezamestnanosť vo Francúzsku sa dosiahla najvyššiu úroveň za vyše roka

Paríž 15. novembra (TASR) - Nezamestnanosť vo Francúzsku zaznamenala rast aj v 3. štvrťroku, druhý štvrťrok po sebe, pričom prekonala očakávania analytikov. Zároveň sa dostala na najvyššiu úroveň za viac než rok. Uviedol to v stredu francúzsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti vzrástla v období od júla do konca septembra na 7,4 %, zatiaľ čo v 2. kvartáli zaznamenala 7,2 %. Je to najvyššia miera nezamestnanosti od 2. štvrťroka 2022, v ktorom dosiahla rovnako 7,4 %. Analytici počítali s miernejším zvýšením na 7,3 %.



Vzrástla aj nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi. Vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla miera nezamestnanosti 17,6 %, čo predstavuje zvýšenie o 0,7 percentuálneho bodu. V prípade vekovej kategórie od 25 do 49 rokov sa nezamestnanosť zvýšila o 0,2 percentuálneho bodu na 6,7 %.