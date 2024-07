Nezamestnanosť vo Francúzsku stúpla na dvadsaťmesačné maximum

Paríž 25. júla (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, v júni 2024 opäť vzrástol, už druhý mesiac po sebe. Dosiahol pritom najvyššiu úroveň za 20 mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy portálu france24.



Konkrétne sa počet ľudí evidovaných ako nezamestnaní v tzv. kontinentálnom Francúzsku, bez zámorských území, v júni 2024 oproti máju zvýšil o 18.300 na 2,835 milióna osôb. To je najväčší počet ľudí bez práce od októbra 2022, čo vyvoláva pochybnosti o súčasnej sile francúzskeho trhu práce.



Júnové údaje odhalili, že v kľúčovej vekovej skupine od 25 do 49 rokov vzrástol v júni počet nezamestnaných o 11.700 na 1,658 milióna osôb, medzi mladými ľuďmi do 25 rokov stúpol o 4100 na 394.000 a vo veku nad 50 rokov sa zvýšil o 2500 na 723.000 osôb.