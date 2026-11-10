< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť vo Francúzsku v 3. kvartáli nečakane klesla
Miera nezamestnanosti podľa metodiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO) dosiahla v 3. štvrťroku 8,2 % oproti 8,3-percentnej úrovni v predchádzajúcom kvartáli.
Autor TASR
Paríž 10. novembra (TASR) - Nezamestnanosť vo Francúzsku zaznamenala v 3. štvrťroku nečakaný pokles. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE, ktoré priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti podľa metodiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO) dosiahla v 3. štvrťroku 8,2 % oproti 8,3-percentnej úrovni v predchádzajúcom kvartáli. Ekonómovia očakávali, že nezamestnanosť sa mierne zvýši a dosiahne 8,4 %.
Znížila sa nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi vo veku od 15 do 25 rokov, ako aj vo vekovej kategórii 25 až 49 rokov. V prvom prípade klesla z 21,5 % v 2. kvartáli na 21 % a v druhom prípade zo 7,5 % na 7,3 %.
Naopak, mierne sa zvýšila vo vekovej kategórii 50 rokov a viac. V 2. štvrťroku dosiahla 5,5 %, v 3. kvartáli 5,6 %. To je najvyššia miera nezamestnanosti v tejto vekovej kategórii od 1. štvrťroka 2022.
Miera nezamestnanosti podľa metodiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO) dosiahla v 3. štvrťroku 8,2 % oproti 8,3-percentnej úrovni v predchádzajúcom kvartáli. Ekonómovia očakávali, že nezamestnanosť sa mierne zvýši a dosiahne 8,4 %.
Znížila sa nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi vo veku od 15 do 25 rokov, ako aj vo vekovej kategórii 25 až 49 rokov. V prvom prípade klesla z 21,5 % v 2. kvartáli na 21 % a v druhom prípade zo 7,5 % na 7,3 %.
Naopak, mierne sa zvýšila vo vekovej kategórii 50 rokov a viac. V 2. štvrťroku dosiahla 5,5 %, v 3. kvartáli 5,6 %. To je najvyššia miera nezamestnanosti v tejto vekovej kategórii od 1. štvrťroka 2022.