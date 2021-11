Nezamestnanosť vo Francúzsku v 3. kvartáli nečakane vzrástla

Paríž 19. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Francúzsku zaznamenala v 3. štvrťroku nečakaný rast nad 8 %, aj naďalej sa však udržala na úrovni spred nástupu pandémie nového koronavírusu. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje francúzskeho štatistického úradu.



Úrad informoval, že miera nezamestnanosti dosiahla v 3. kvartáli 8,1 % oproti 8-percentnej úrovni v 2. štvrťroku. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali pokles nezamestnanosti na 7,8 %. Rovnakú nezamestnanosť (8,1 %) zaznamenalo Francúzsko v závere roka 2019, teda pred nástupom pandémie.



Počet nezamestnaných sa zvýšil o 52.000 na 2,4 milióna. To je opäť približne rovnaký počet ako v závere roka 2019.



Zvýšila sa miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi od 15 do 24 rokov. Dosiahla 20 %, čo v porovnaní s 2. kvartálom predstavuje rast o 0,3 percentuálneho bodu.



V prípade vekovej kategórie od 25 do 49 rokov sa nezamestnanosť nemenila a udržala sa na úrovni 7,1 %. Nemenila sa ani miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 50 rokov vyššie. Tu zotrvala na úrovni 5,9 %.