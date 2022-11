Nezamestnanosť vo Francúzsku v 3. štvrťroku mierne klesla

Paríž 15. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Francúzsku v 3. štvrťroku mierne klesla a stále sa pohybuje blízko 14-ročného minima, ktoré dosiahla začiatkom tohto roka. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa INSEE sa miera nezamestnanosti v druhej najväčšej ekonomike eurozóny za tri mesiace do konca septembra 2022 znížila na 7,3 % zo 7,4 % v predchádzajúcom štvrťroku. Ekonómovia takýto výsledok očakávali.



Nezamestnanosť vo Francúzsku sa pohybuje v pásme 7,3 % až 7,4 % od posledných troch mesiacov 2021. Je to najnižšia miera nezamestnanosti od 2. štvrťroka 2008, s výnimkou anomálneho nereprezentatívneho poklesu na začiatku pandémie ochorenia COVID-19, pretože uchádzači o zamestnanie si počas blokád nemohli hľadať prácu.



Počet ľudí bez práce klesol v sledovanom období o 17.000 na 2,3 milióna.



Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov sa však v 3. štvrťroku zvýšila o 0,3 bodu na 18,3 %.



Miera zamestnanosti vzrástla o 0,3 bodu na 68,3 %, čo je najvyššia úroveň od začiatku meraní INSEE v roku 1975.