Nezamestnanosť vo Francúzsku v 3. štvrťroku vzrástla
Dosiahla pritom najvyššiu úroveň od 3. štvrťroka 2021.
Autor TASR
Paríž 13. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Francúzsku v 3. štvrťroku 2025 podľa očakávania vzrástla. Dosiahla pritom najvyššiu úroveň od 3. štvrťroka 2021. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa INSEE sa miera nezamestnanosti v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v období júl - september 2025 zvýšila na 7,7 % zo 7,6 % v predchádzajúcom 2. štvrťroku. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi ekonómov.
Miera nezamestnanosti je tak najvyššia od 3. štvrťroka 2021, ale stále je 2,8 bodu pod vrcholom z roku 2015. Počet nezamestnaných v 3. štvrťroku vzrástol o 44.000 na 2,4 milióna osôb.
Pokiaľ ide o vekové skupiny, miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov v 3. štvrťroku klesla o 0,2 bodu na 18,8 %, zatiaľ čo v hlavnej kategórii 25 - 49 rokov vzrástla o 0,2 bodu na 7,1 % a vo vekovej skupine nad 50 rokov sa zvýšila o 0,3 bodu na 5,1 %.
Štatistiky ďalej odhalili, že miera nezamestnanosti žien sa v 3. štvrťroku zvýšila o 0,3 bodu na 7,7 % a dosiahla rovnakú úroveň ako miera nezamestnanosti mužov.
INSEE uviedol tiež, že miera zamestnanosti osôb vo veku 15 - 64 rokov klesla o 0,1 bodu na 69,4 %, čo je stále blízko rekordného maxima.
