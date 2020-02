Nezamestnanosť vo Francúzsku vo 4. štvrťroku prekvapujúco klesla

Paríž 13. februára (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Francúzsku vo 4. štvrťroku 2019 prekvapujúco klesla a na najnižšiu úroveň od konca roka 2008. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického úradu INSEE.



Presnejšie, miera nezamestnanosti v druhej najväčšej ekonomike eurozóny sa za tri mesiace do konca decembra 2019 znížila na 8,1 % z 8,5 % v predchádzajúcom, 3. štvrťroku.



Ekonómovia pritom očakávali, že nezamestnanosť bude v závere roka stagnovať po náraste v období júl-september na 8,5 % z 8,4 % v 2. štvrťroku.



Miera nezamestnanosti tak v poslednom štvrťroku 2019 dosiahla najnižšiu úroveň od konca roku 2008.



Pokiaľ ide o metropolitné Francúzsko, bez zámorských území, miera nezamestnanosti klesla vo 4. štvrťroku na 7,9 % z 8,2 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Počet nezamestnaných sa v sledovanom období znížil o 85.000 na 2,4 milióna ľudí.



Miera nezamestnanosti mladých ľudí, vo vekovej skupine od 15 do 24 rokov, však v závere minulého roka vzrástla na 20 % z 19,3 % v 3. štvrťroku.



INSEE tiež uviedol, že miera zamestnanosti sa vo 4. štvrťroku zvýšila na 65,9 % zo 65,2% v 3. kvartáli.