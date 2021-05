Nezamestnanosť vo Švajčiarsku klesla v apríli na 5-mesačné minimum

Bern 8. mája (TASR) - Nezamestnanosť vo Švajčiarsku zaznamenala minulý mesiac mierny pokles a dostala sa na 5-mesačné minimum. Ešte výraznejšie než celková nezamestnanosť klesla miera nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá skĺzla pod 3 %.



Ako tento týždeň uviedol švajčiarsky Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO), miera nezamestnanosti dosiahla v apríli 3,3 % oproti 3,4-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. To je najnižšia hodnota od novembra minulého roka.



V prípade úpravy o sezónne vplyvy bol pokles ešte výraznejší. Zatiaľ čo v marci dosiahla sezónne upravená nezamestnanosť 3,3 %, v apríli predstavovala 3,1 %. Ekonómovia počítali so zotrvaním na pôvodnej úrovni.



Zvlášť pozitívne sa vyvíjala nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. Z marcových 3 % klesla minulý mesiac na iba 2,7 %.