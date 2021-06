Nezamestnanosť vo Švajčiarsku klesla v máji k trom percentám

Bern 7. júna (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Švajčiarsku zaznamenala minulý mesiac pokles k hranici 3 %. Ešte výraznejšie klesla nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá sa priblížila k 2-percentnej hranici. Uviedol to v pondelok Štátny sekretariát pre ekonomické záležitosti (SECO).



Ako SECO informoval, nezamestnanosť dosiahla v máji 3,1 % oproti aprílovej hodnote 3,3 %. Po úprave o sezónne vplyvy klesla miera nezamestnanosti z 3,2 na 3 %.



Ešte lepšie údaje vykázala miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov. Tá klesla pod 3-percentnú hranicu už v apríli, keď dosiahla 2,7 %. V máji však skĺzla ešte hlbšie, a to na 2,4 %.