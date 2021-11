Nezamestnanosť vo Švajčiarsku je najnižšia od začiatku pandémie

Bern 8. novembra (TASR) - Dlhodobo nízka nezamestnanosť vo Švajčiarsku zaznamenala v októbri ďalší pokles, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň od začiatku pandémie nového koronavírusu. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti.



Celková miera nezamestnanosti vo Švajčiarsku dosiahla v októbri 2,5 %. V porovnaní so septembrom klesla o 0,1 percentuálneho bodu. Októbrová úroveň nezamestnanosti je tak najnižšia od februára 2020, teda posledného mesiaca pred nástupom pandémie nového koronavírusu.



Ešte výraznejšie tempo poklesu zaznamenali vo Švajčiarsku medzi mladými ľuďmi. Vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla miera nezamestnanosti v októbri 2,1 %, zatiaľ čo v septembri predstavovala 2,4 %. Októbrová nezamestnanosť mladých tak bola najnižšia za posledných 27 mesiacov.