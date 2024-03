Nezamestnanosť vo Švajčiarsku klesla, no je blízko dvojročného maxima

Bern 7. marca (TASR) - Nezamestnanosť vo Švajčiarsku minulý mesiac mierne klesla, prvýkrát za štyri mesiace, naďalej sa však pohybuje v blízkosti zhruba dvojročného maxima. Uviedol to vo štvrtok Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO). Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti na neupravenej báze dosiahla vo Švajčiarsku vo februári 2,4 %, čo v medzimesačnom porovnaní predstavuje pokles o 0,1 percentuálneho bodu. Februárová úroveň je však stále blízko približne dvojročného maxima, ktoré nezamestnanosť v krajine zaznamenala v januári, keď dosiahla 2,5 %.



Čo sa týka nezamestnanosti mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov, tá sa udržala na úrovni zo začiatku roka. To znamená, že aj naďalej predstavuje 2,3 %.