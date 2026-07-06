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Nezamestnanosť vo Švajčiarsku klesla v júni na 7-mesačné minimum
Miera nezamestnanosti dosiahla vo Švajčiarsku v júni 2,9 %.
Autor TASR
Bern 6. júla (TASR) - Nezamestnanosť vo Švajčiarsku klesla v júni pod 3 % a dosiahla tak najnižšiu úroveň za sedem mesiacov. Údaje švajčiarskeho Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO) zverejnil portál tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti dosiahla vo Švajčiarsku v júni 2,9 %. V predchádzajúcich dvoch mesiacoch zaznamenala 3 %. Pokles pod trojpercentnú úroveň zároveň znamená najnižšiu mieru nezamestnanosti od novembra, v ktorom vykázala rovnako 2,9 %. V ďalších šiestich mesiacoch bola na trojpercentnej a vyššej úrovni.
Údaje sú lepšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s rastom nezamestnanosti na 3,1 %.
Nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi zotrvala na pôvodnej hodnote, pričom v tejto kategórii sa dlhodobo drží hlboko pod úrovňou bežnou v iných európskych krajinách. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov dosiahla v júni, rovnako ako v máji a apríli, 2,7 %.
Miera nezamestnanosti dosiahla vo Švajčiarsku v júni 2,9 %. V predchádzajúcich dvoch mesiacoch zaznamenala 3 %. Pokles pod trojpercentnú úroveň zároveň znamená najnižšiu mieru nezamestnanosti od novembra, v ktorom vykázala rovnako 2,9 %. V ďalších šiestich mesiacoch bola na trojpercentnej a vyššej úrovni.
Údaje sú lepšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s rastom nezamestnanosti na 3,1 %.
Nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi zotrvala na pôvodnej hodnote, pričom v tejto kategórii sa dlhodobo drží hlboko pod úrovňou bežnou v iných európskych krajinách. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov dosiahla v júni, rovnako ako v máji a apríli, 2,7 %.