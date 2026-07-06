Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. júl 2026Meniny má Patrik, Patrícia
< sekcia Ekonomika

Nezamestnanosť vo Švajčiarsku klesla v júni na 7-mesačné minimum

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Miera nezamestnanosti dosiahla vo Švajčiarsku v júni 2,9 %.

Autor TASR
Bern 6. júla (TASR) - Nezamestnanosť vo Švajčiarsku klesla v júni pod 3 % a dosiahla tak najnižšiu úroveň za sedem mesiacov. Údaje švajčiarskeho Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO) zverejnil portál tradingeconomics.

Miera nezamestnanosti dosiahla vo Švajčiarsku v júni 2,9 %. V predchádzajúcich dvoch mesiacoch zaznamenala 3 %. Pokles pod trojpercentnú úroveň zároveň znamená najnižšiu mieru nezamestnanosti od novembra, v ktorom vykázala rovnako 2,9 %. V ďalších šiestich mesiacoch bola na trojpercentnej a vyššej úrovni.

Údaje sú lepšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s rastom nezamestnanosti na 3,1 %.

Nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi zotrvala na pôvodnej hodnote, pričom v tejto kategórii sa dlhodobo drží hlboko pod úrovňou bežnou v iných európskych krajinách. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov dosiahla v júni, rovnako ako v máji a apríli, 2,7 %.
.

Neprehliadnite

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda

Program osemfinále MS v noci z pondelka 6. na utorok 7. júla

Alergikov stále pribúda. Odborníci radia, na čo si treba dávať pozor

Prezident: Odkazom vierozvestcov je nezávislosť a rovnoprávnosť