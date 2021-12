Nezamestnanosť vo Švajčiarsku sa udržala takmer na dvojročnom minime

Bern 7. decembra (TASR) - Nezamestnanosť vo Švajčiarsku zotrvala takmer na dvojročnom minime. To znamená aj lepšie údaje, než očakávali trhy, ktoré počítali s miernym rastom. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje švajčiarskeho Štátneho sekretariátu pre ekonomické záležitosti (SECO).



Miera nezamestnanosti vo Švajčiarsku predstavovala v novembri 2,5 %, čo je rovnaká nezamestnanosť ako v predchádzajúcom mesiaci. Zostáva tak na najnižšej úrovni od februára minulého roka. V tomto roku bola najvyššia v januári, keď dosiahla 3,7 %.



Výsledky boli lepšie, než očakávali analytici. Tí počítali s miernym rastom na 2,6 %.



Ešte lepšie sa vyvíjala nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. Dosiahla 2 %, čo medzimesačne znamená pokles o 0,1 percentuálneho bodu.



Aj po úprave o sezónne vplyvy sa nezamestnanosť vo Švajčiarsku vyvíjala pozitívne. Zatiaľ čo v októbri dosiahla 2,7 %, v novembri predstavovala 2,5 %.