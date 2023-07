Nezamestnanosť vo Švajčiarsku sa udržala pod 2 %

Bern 7. júla (TASR) - Nezamestnanosť vo Švajčiarsku sa v júni udržala pod 2 %, pod ktoré klesla v predchádzajúcom mesiaci. Zároveň to znamená najnižšiu nezamestnanosť od októbra minulého roka. Napriek tomu výsledky zaostali za očakávaniami trhov. Informoval o tom portál tradingeoconomics, ktorý zverejnil údaje Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO).



Miera nezamestnanosti dosiahla v júni 1,9 %, čo je rovnaká hodnota ako v máji. Ekonómovia však počítali s poklesom nezamestnanosti na 1,8 %. Nezamestnanosť vo Švajčiarsku sa dlhodobo drží na nízkych úrovniach, nižších než v iných európskych krajinách. Za posledných 12 mesiacov sa pohybovala v rozmedzí od 1,9 % do 2,2 %, pričom najvyššiu hodnotu za toto obdobie dosiahla iba raz, a to v januári tohto roka.



Na nezmenenej úrovni sa udržala aj nezamestnanosť mladých vo vekovej kategórii 15 až 24 rokov, pričom jej hodnota je ešte nižšia než celková nezamestnanosť v krajine. Tak ako v máji, aj v júni dosiahla 1,7 %.