Nezamestnanosť vo Švajčiarsku sa udržala v blízkosti 2-ročného maxima

Bern 8. apríla (TASR) - Nezamestnanosť vo Švajčiarsku sa v marci udržala na úrovni z predchádzajúceho mesiaca, čo znamená, že sa naďalej pohybuje tesne pod 2-ročným maximom. Uviedol to v pondelok Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO), ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti dosiahla v marci vo Švajčiarsku 2,4 %, rovnakú úroveň ako v predchádzajúcom mesiaci. Je to druhá najvyššia miera nezamestnanosti od februára 2022, pričom najvyššiu zaznamenalo Švajčiarsko v januári, a to na úrovni 2,5 %. Na porovnanie, v marci minulého roka predstavovala nezamestnanosť vo Švajčiarsku 2 %.



Naopak, nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov v marci klesla. Dosiahla 2,1 %, čo oproti februáru predstavuje zníženie o 0,2 percentuálneho bodu.