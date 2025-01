Nezamestnanosť vo Švajčiarsku vzrástla na 3,5-ročné maximum

Bern 10. januára (TASR) - Nezamestnanosť vo Švajčiarsku vzrástla v poslednom mesiaci minulého roka bližšie k 3 % a dostala sa na najvyššiu úroveň za 3,5 roka. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje švajčiarskeho Štátneho sekretariátu pre ekonomické záležitosti (SECO). Informovali o tom portály tradingeconomics a RTTNews.



Miera nezamestnanosti na neupravenej báze dosiahla vo Švajčiarsku v decembri 2,8 % oproti novembrovej úrovni 2,6 %. Decembrová nezamestnanosť je tak najvyššia od júla 2021. Počet nezamestnaných sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 9200 na 130.300.



Rast zaznamenala aj nezamestnanosť mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov, naďalej však patrí oproti ostatným ekonomikám medzi najnižšie a nižšia je aj v porovnaní s celkovou nezamestnanosťou vo Švajčiarsku. Zatiaľ čo v novembri dosiahla 2,6 %, v decembri predstavovala 2,7 %.



Za celý rok 2024 dosiahla miera nezamestnanosti v priemere 2,4 %. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená rast o 0,4 percentuálneho bodu.