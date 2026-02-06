< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť vo Švajčiarsku vzrástla na takmer päťročné maximum
Napriek tomu stále patrí medzi najnižšie v Európe.
Autor TASR
Bern 6. februára (TASR) - Nezamestnanosť vo Švajčiarsku na začiatku roka mierne vzrástla, pričom sa dostala na najvyššiu úroveň za takmer päť rokov. Napriek tomu stále patrí medzi najnižšie v Európe. Údaje švajčiarskeho Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO) zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti dosiahla v januári 3,2 %. V porovnaní s decembrom sa zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu. Zároveň predstavuje najvyššiu úroveň od apríla 2021, v ktorom zaznamenala 3,3 %. Na porovnanie, v januári minulého roka dosiahla 2,8 %.
Rovnaký vývoj mala aj nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov. Aj v prípade mladých dosiahla 3,2 %, zatiaľ čo pred mesiacom predstavovala 3,1 %.
V prípade úpravy o sezónne vplyvy dosiahla celková nezamestnanosť vo Švajčiarsku 2,9 %. Oproti decembru minulého roka tak klesla o 0,1 percentuálneho bodu.
Za roky 1995 - 2025 zaznamenala nezamestnanosť vo Švajčiarsku v priemere 3,1 %. Svoje maximum dosiahla v januári 1997, a to na úrovni 5,7 %. Naopak, najnižšiu úroveň evidovala v máji 2001, konkrétne na úrovni 1,5 %.
