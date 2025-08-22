Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nezamestnanosť vo Švédsku klesla na najnižšiu úroveň v tomto roku

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Autor TASR
Štokholm 22. augusta (TASR) - Nezamestnanosť vo Švédsku pokračovala v júli v poklese, pričom dosiahla najnižšiu úroveň v tomto roku. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje švédskeho štatistického úradu. Informoval o tom portál RTTNews.

Miera nezamestnanosti vo Švédsku dosiahla v júli 8 % oproti 9,4-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Je to zároveň najnižšia nezamestnanosť od decembra minulého roka, v ktorom rovnako predstavovala 8 %.

Podstatne vyššia bola nezamestnanosť mladých ľudí. Vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov zaznamenala 17,3 %.

S poklesom nezamestnanosti sa súbežne zvýšila miera zamestnanosti. Zatiaľ čo v júni dosiahla 70,9 %, v júli predstavovala 71,3 %.
