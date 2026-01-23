Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nezamestnanosť vo Švédsku koncom roka mierne vzrástla

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Miera nezamestnanosti vo Švédsku dosiahla v decembri 8,3 % oproti 8,2-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci.

Autor TASR
Štokholm 23. januára (TASR) - Nezamestnanosť vo Švédsku sa v poslednom mesiaci minulého roka mierne zvýšila, naďalej však bola v rámci celého roka jedna z najnižších. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje švédskeho štatistického úradu, ktoré priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.

Miera nezamestnanosti vo Švédsku dosiahla v decembri 8,3 % oproti 8,2-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Napriek zvýšeniu je to však v roku 2025 stále tretia najnižšia nezamestnanosť v krajine, keď nižšiu zaznamenalo Švédsko iba v novembri a júli, v ktorom dosiahla 8 %. Najvyššiu vykázalo v januári, a to na úrovni 10,4 %.

Podstatne lepšie než celková nezamestnanosť sa v decembri vyvíjala miera nezamestnanosti mladých ľudí vo vekovej kategórii 15 až 24 rokov. V decembri dosiahla 21,5 %, zatiaľ čo v novembri predstavovala 23,8 %.
