Nezamestnanosť vo Švédsku koncom roka mierne vzrástla
Miera nezamestnanosti vo Švédsku dosiahla v decembri 8,3 % oproti 8,2-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Štokholm 23. januára (TASR) - Nezamestnanosť vo Švédsku sa v poslednom mesiaci minulého roka mierne zvýšila, naďalej však bola v rámci celého roka jedna z najnižších. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje švédskeho štatistického úradu, ktoré priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti vo Švédsku dosiahla v decembri 8,3 % oproti 8,2-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Napriek zvýšeniu je to však v roku 2025 stále tretia najnižšia nezamestnanosť v krajine, keď nižšiu zaznamenalo Švédsko iba v novembri a júli, v ktorom dosiahla 8 %. Najvyššiu vykázalo v januári, a to na úrovni 10,4 %.
Podstatne lepšie než celková nezamestnanosť sa v decembri vyvíjala miera nezamestnanosti mladých ľudí vo vekovej kategórii 15 až 24 rokov. V decembri dosiahla 21,5 %, zatiaľ čo v novembri predstavovala 23,8 %.
