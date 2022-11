Nezamestnanosť vo Švédsku sa v októbri zvýšila nad 7 %

Štokholm 18. novembra (TASR) - Nezamestnanosť vo Švédsku zaznamenala v októbri rast nad 7 % a dostala sa tak na 4-mesačné maximum. Poukázali na to v piatok údaje švédskeho štatistického úradu. Informoval o tom server RTTNews.



Miera nezamestnanosti dosiahla v októbri 7,1 % oproti septembrovej hodnote 6,5 %. Je to najvyššia úroveň od júna, v ktorom zaznamenala 8,6 %. V medziročnom porovnaní sa mierne znížila, keď v októbri minulého roka predstavovala 7,6 %.



Vzrástla aj miera nezamestnanosti mladých Švédov. Vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla nezamestnanosť 21,4 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa tak zvýšila o 0,6 percentuálneho bodu.