Nezamestnanosť vo Švédsku sa začiatkom roka udržala nad 7 percent

Štokholm 11. februára (TASR) - Nezamestnanosť vo Švédsku sa na začiatku roka 2020 udržala na úrovni z konca minulého roka, v medziročnom porovnaní však zaznamenala rast. Zároveň sa zvýšila aj v kategórii mladých ľudí, v rámci ktorej dosiahla takmer 10 %.



Evidovaná miera nezamestnanosti vo Švédsku dosiahla v januári 7,4 %. To je rovnaká hodnota ako v decembri minulého roka. V porovnaní s januárom 2019 sa však nezamestnanosť zvýšila, keď pred rokom predstavovala 7 %.



Ešte výraznejší medziročný rast zaznamenala miera nezamestnanosti mladých ľudí vo vekovej kategórii do 24 rokov. Zatiaľ čo v januári minulého roka predstavovala 8,7 %, v januári tohto roka to bolo 9,7 %.