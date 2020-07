Nezamestnanosť vo Švédsku vzrástla v júni na 11-ročné maximum

Štokholm 23. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Švédsku zaznamenala v júni rast na 11-ročné maximum, keď dosiahla takmer 10 %. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje švédskeho štatistického úradu, podľa ktorého je za tým koronakríza a jej vplyv na firmy, a tým na pracovný trh.



Nezamestnanosť dosiahla minulý mesiac 9,8 %, čo je najvyššia miera nezamestnanosti od júna 2009. V máji predstavovala 9 % a v júni minulého roka 7,2 %.



Zvýšila sa aj nezamestnanosť mladých ľudí. Vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla 32,3 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci to bolo 29,8 %.



Súbežne klesla miera zamestnanosti. V máji dosiahla 67,7 %, v nasledujúcom mesiaci však predstavovala 66,7 %.