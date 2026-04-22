Nezamestnanosť vo Švédsku vzrástla v marci na takmer ročné maximum
Autor TASR
Štokholm 22. apríla (TASR) - Nezamestnanosť vo Švédsku pokračuje v raste, pričom minulý mesiac sa priblížila k 10-percentnej úrovni a zaznamenala tak najvyššiu hodnotu za takmer rok. Poukázali na to najnovšie údaje švédskeho štatistického úradu, ktoré zverejnila agentúra DPA.
Miera nezamestnanosti dosiahla vo Švédsku v marci 9,7 %, čo je o 0,9 percentuálneho bodu viac než v predchádzajúcom mesiaci. Zároveň to znamená najvyššiu nezamestnanosť v severskej krajine od mája minulého roka, v ktorom dosiahla rovnako 9,7 %. Na porovnanie v marci 2025 dosiahla nezamestnanosť 8,5 %.
Celkový počet nezamestnaných predstavoval minulý mesiac 564.900. Oproti predchádzajúcemu mesiacu tak vzrástol o 79.000. Väčšinu nezamestnaných predstavovali muži, pričom v tejto kategórii dosiahla miera nezamestnanosti 9,9 %. V prípade žien to bolo 9,6 %.
Ešte výraznejší rast zaznamenala nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii 15 až 24 rokov. Zatiaľ čo vo februári dosiahla 24,5 %, v marci prekonala 30 %.
