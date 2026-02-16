Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nezamestnanosť vo Švédsku začiatkom roka vzrástla, pohybuje sa pod 9 %

Miera nezamestnanosti dosiahla vo Švédsku v januári 8,6 % oproti 8,3 % v poslednom mesiaci minulého roka.

Autor TASR
Štokholm 16. februára (TASR) - Nezamestnanosť vo Švédsku na začiatku tohto roka medzimesačne vzrástla a posunula sa bližšie k hranici 9 %. V porovnaní s vývojom v januári minulého roka sú však údaje omnoho lepšie. Uviedol to v pondelok švédsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.

Miera nezamestnanosti dosiahla vo Švédsku v januári 8,6 % oproti 8,3 % v poslednom mesiaci minulého roka. To je najvyššia nezamestnanosť za tri mesiace, oproti rovnakému obdobiu minulého roka však predstavuje prudký pokles. V januári 2025 dosiahla nezamestnanosť vo Švédsku 10,4 %.

Omnoho nepriaznivejšie než v prípade celkovej nezamestnanosti sa v januári vyvíjala nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii 15 až 24 rokov. Zatiaľ čo v decembri predstavovala 21,5 %, v januári dosiahla 23,3 %.
.

