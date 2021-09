Nezamestnaných bolo v 2. kvartáli medziročne o 12,5 % viac

Bratislava 3. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v 2. kvartáli tohto roka ďalej rástla, počet osôb bez práce sa medziročne zvýšil o 12,5 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Samotná miera nezamestnanosti v 2. kvartáli tohto roka stúpla podľa výberového zisťovania pracovných síl na 6,9 %, dynamika rastu však bola podľa štatistikov pomalšia než na začiatku roka. Najviac vzrástol počet nezamestnaných, ktorí sú bez práce šesť až 11 mesiacov, bolo ich dvojnásobne viac než pred rokom.



Celkovo počet nezamestnaných dosiahol v 2. kvartáli tohto roka zhruba 188.900 osôb. Miera nezamestnanosti sa oproti rovnakému obdobiu vlaňajška zvýšila o 0,8 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 6,9 %, čo je však menej než v 1. kvartáli. Po očistení dát o sezónnosť sa počet nezamestnaných v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížil o 1,7 % na 191.400 osôb.



Okrem počtu nezamestnaných od šiestich do 11 mesiacov rástla aj dlhodobá nezamestnanosť, pričom ešte v úvode roka klesala. V 2. štvrťroku sa však počet osôb, čo nepracovali viac ako jeden rok, medziročne zvýšil o 23 %.



Najviac nezamestnaných pribudlo vo veku od 55 rokov, konkrétne v skupine od 55 do 59 rokov o 40,3 % a od 60 rokov o 20,6 %. "Medziročný pokles nezamestnanosti bol len medzi mladými do 25 rokov, aj keď len mierny o 0,8 %," dodali štatistici.



Z pohľadu odvetví najviac nezamestnaných naposledy pracovalo v priemysle, v obchode a v ubytovacích a stravovacích službách. Zvýšil sa podiel nezamestnaných bez pracovnej skúsenosti. Pracovnú skúsenosť pri medziročnom raste o 3,9 p. b. nemalo 23,1 % nezamestnaných.



"Situácia v krajoch bola veľmi rôznorodá, od medziročného poklesu počtu nezamestnaných v Bratislavskom kraji o 19,9 % až po relatívne najviac rastúci počet ľudí bez práce v Trnavskom kraji o 46,7 %," porovnali štatistici a dodali, že nezamestnanosť sa znížila len v troch krajoch, vo zvyšných piatich počet ľudí bez práce vzrástol.



Najväčšia nezamestnanosť však pretrvávala v krajoch východného Slovenska, podiel Prešovského kraja tvoril na celkovej nezamestnanosti viac ako štvrtinu (25,7 %) a podiel Košického kraja bol viac než pätinový. "Tieto dva regióny zaznamenali aj najvyššiu mieru nezamestnanosti v rámci Slovenska, čísla dosahovali dvojcifernú hodnotu, v Prešovskom 12,3 % a v Košickom kraji 10,4 %. V Košickom kraji zároveň medziročne najrýchlejšie vzrástla miera nezamestnanosti (o 2,5 p. b.)," spresnili štatistici.



V súhrne za 1. polrok 2021 nezamestnanosť medziročne vzrástla o 17,6 %, tempo rastu sa však od začiatku tohto roka zmiernilo. Počet nezamestnaných dosiahol 189.600 osôb. Miera nezamestnanosti sa zvýšila o 1,2 p. b. na sedem percent. Celkové počty nezamestnaných podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa sa viac ako 2,5-násobne zvýšili v umení, zábave a rekreácii. Počet osôb bez pracovnej skúsenosti vzrástol o tretinu.