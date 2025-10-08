< sekcia Ekonomika
Nezamestnaných v ČR v septembri pribudlo, je ich najviac za 8,5 roka
To je najvyšší počet nezamestnaných v krajine od marca 2017.
Autor TASR
Praha 8. októbra (TASR) - V Česku bolo koncom septembra bez práce 337.925 ľudí, čo oproti augustu predstavuje zvýšenie o 4301 a v porovnaní so septembrom 2024 nárast o viac než 47.000 ľudí. To je najvyšší počet nezamestnaných v krajine od marca 2017. Miera nezamestnanosti sa však udržala na augustovej úrovni 4,5 %. Dôvodom medzimesačného rastu bol fakt, že medzi nich pribudli absolventi škôl, ktorí si predtým ešte užívali posledné prázdniny. Informoval o tom v stredu server novinky.cz, ktorý zverejnil najnovšie údaje českého Úradu práce.
„Najnižšia nezamestnanosť zostáva dlhodobo v Prahe. Z ďalších regiónov je to potom v Pardubickom a Plzenskom kraji alebo v Kraji Vysočina,“ povedal poverený generálny riaditeľ Úradu práce Karel Trpkoš. Počet voľných miest, ktoré zamestnávatelia prostredníctvom Úradu práce ponúkajú, v porovnaní s augustom vzrástol, a to o 649 na 95.766. Najviac ich bolo v Prahe, takmer štvrtina, a v Stredočeskom kraji.
Podľa hlavného analytika spoločnosti Citfin Miroslava Nováka však napriek stagnujúcej miere nezamestnanosti dochádza k pozvoľnému, avšak vytrvalému zhoršovaniu situácie na českom pracovnom trhu. „Aj naďalej platí, že dochádza k redukcii pracovných miest v priemysle, čo je, naopak, vyvážené tvorbou nových miest v službách. Otázkou, samozrejme, je, či bude sektor služieb schopný aj naďalej generovať dostatočný počet voľných miest, ako to bolo doteraz,“ povedal.
Čo sa týka nezamestnanosti v jednotlivých okresoch, najvyššia bola v Moste (9,6 %), Karvinej (9,4 %) a v Chomutove a Bruntále, kde v obidvoch prípadoch dosiahla 7,6 %. Naopak, veľmi nízku nezamestnanosť, pod 3 %, už tradične vykázali okresy Praha-východ a Praha-západ, ale aj Rychnov nad Kněžnou a Pelhřimov.
