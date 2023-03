Nezamestnaných vo Francúzsku bolo vo februári najmenej za 12 rokov

Paríž 27. marca (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, vo februári 2023 klesol na najnižšiu úroveň za vyše 12 rokov. To ukazuje, že trh práce v krajine aj v celej Európe zostáva napätý napriek tomu, že Európska centrálna banka (ECB) agresívne zvyšuje úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Konkrétne sa počet ľudí evidovaných ako nezamestnaných v tzv. kontinentálnom Francúzsku, bez zámorských území, vo februári 2023 znížil oproti predchádzajúcemu mesiacu o 27.700 na 2,781 milióna.



Vo vekovej skupine od 25 do 49 rokov klesol počet ľudí bez práce o 15.700 na 1,621 milióna osôb a počet nezamestnaných vo veku 50 a viac rokov sa znížil o 8900 na 791.700. Aj nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi do 25 rokov v sledovanom období klesla, a to o 3100 na 368.500 osôb.



V porovnaní s februárom 2022 klesol počet nezamestnaných vo Francúzsku o 170.200 osôb.