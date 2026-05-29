NEZAPLATIL VÁM ZAMESTNÁVATEĽ MZDU? Môžete mať nárok na dávku
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ neuhrádza mzdu a iné platové náležitosti, majú po splnení zákonných podmienok nárok na dávku garančného poistenia zo Sociálnej poisťovne (SP). Nárok na dávku im vzniká v prípade, ak sa zamestnávateľ stal platobne neschopným a nemôže uspokojiť ich nároky z pracovnoprávneho vzťahu. Upozornil na to hovorca SP Martin Kontúr.
„Zamestnávateľ sa považuje za platobne neschopného, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu, teda odo dňa doručenia tohto návrhu na súd. Ak však súd začne konkurzné konanie aj bez podania návrhu, za deň vzniku platobnej neschopnosti sa v takom prípade považuje deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania. Samotný výsledok konkurzného konania nemá vplyv na vznik nároku na dávku garančného poistenia,“ vysvetlil Kontúr.
Žiadosť o dávku garančného poistenia je dostupná na webovej stránke SP v sekcii formuláre alebo v ktorejkoľvek pobočke. Možno ju vyplniť elektronicky alebo vytlačiť a ručne vyplniť. Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami môže zamestnanec podať elektronicky prostredníctvom e-schránky, poštou zaslaním na adresu príslušnej pobočky SP podľa sídla zamestnávateľa alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke poisťovne.
Zamestnanec potrebuje k žiadosti priložiť kópiu pracovnej zmluvy, doklad o skončení pracovného pomeru (ak sa už skončil), výplatné pásky alebo iné doklady preukazujúce výšku neuhradených nárokov. K žiadosti je tiež potrebné pripojiť Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia, v ktorom zamestnávateľ alebo správca konkurznej podstaty potvrdí neuhradené mzdové nároky. Kompletný zoznam príloh je uvedený aj na tlačive žiadosti.
„Žiadosť o dávku odporúčame podať do 60 dní od platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo ukončenia pracovnoprávneho vzťahu; premlčacia doba sú tri roky. Požadované neuspokojené nároky zamestnanca je možné uspokojiť najviac v rozsahu maximálnej sumy dávky garančného poistenia, ktorá do 30. júna 2026 predstavuje sumu 4572 eur. Ak nárok na túto dávku vznikne od 1. júla 2026 do 30. júna 2027, maximálna výška dávky bude 4860 eur. Dávka sa vypláca jednorazovo,“ priblížil hovorca.
SP od januára do apríla 2026 vyplatila 295 dávok garančného poistenia v priemernej výške 3285,5 eura.
