Pellegrini: Treba zvýšiť základ pandemickej OČR

Bratislava 9. septembra (TASR) – Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo expremiéra Petra Pellegriniho vyzývajú vládu, aby sa poslaneckému návrhu na zvýšenie vymeriavacieho základu pandemickej OČR z 55 % na 75% z hrubej mzdy venovali už na stredajšom rokovaní vlády. Vládnych predstaviteľov žiadajú, aby bod dodatočne zaradili do programu rokovania. Uviedol to líder vznikajúcej strany Hlas-SD Pellegrini.



Poslanci tiež chcú, aby k tomuto návrhu zákona prijala vláda aj návrh na skrátené legislatívne konanie, aby sa mohol prerokovať kompletne celý zákon na septembrovej schôdzi parlamentu a aby mohli rodičia "pokojne spávať".



Pellegrini chce, aby vládny kabinet vyjadril svoj názor aj k tomuto poslaneckému návrhu, popri tých, ktoré na svoje stredajšie rokovanie zaradila. "Veľmi ma mrzí, že takto vláda ukazuje priority, čo ju zaujíma. Hazardné hry, politické strany, politická kampaň, ale vôbec ju nezaujímajú rodiny s deťmi v škôlkach a na základných školách," kritizuje Pellegrini zoznam poslaneckých návrhov zákonov, ktorým sa garnitúra v stredu rozhodla venovať.



Ako vysvetlil Pellegrini, keďže počet infikovaných novým koronavírusom stúpa, prichádzajú postupne čiastočné opatrenia, ktoré sa ukazujú napríklad aj na zatvorení niekoľkých materských a základných škôl. "Mám obavy, že v prípade významného nárastu novonakazených na Slovensku môže opäť buď mesto, kraj alebo aj štát rozhodnúť o tom, že opäť dočasne na nejaké obdobie zatvorí školy a deti opäť budú musieť ostať doma v opatere svojich rodičov," vyslovil Pellegrini s tým, že návrh zákona, ktorým sa má zvýšiť pandemická OČR, predložili práve preto, aby rodičia detí, ktoré sú vo veku, keď ešte vyžadujú opateru a nemôžu ostať doma samé, nemuseli mať strach z výpadku časti príjmu.



"Napríklad len v máji sa vyplatila 380.000-krát pandemická OČR, to znamená, že v 380.000 prípadoch bola doma matka alebo otec, nie z vlastnej viny alebo rozhodnutia a ani nie z titulu choroby dieťaťa, ale z titulu rozhodnutia štátu," dodal Pellegrini. Počas troch mesiacov teda jeden z rodičov, ktorý ostal doma s dieťaťom, dostával iba 55 % svojej mzdy.