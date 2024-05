Nezávislé hodnotenie zvyšuje dôveru zákazníkov

Partneri programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2024:

• partner galavečera: Testuj.to

• partner programu: Zväz obchodu SR

• odborní partneri: NIQ, MNFORCE

• mediálni partneri: Edizone.sk, kongres Samoška, Premiumnews.sk, časopis Tovar&Predaj, spoločnosť Store Media, Teraz.sk, Woman.sk

• špeciálni partneri: Email kampane, Parilla Sound, Wau Studio

Bratislava 17. mája (TASR/OTS) - Na jednej strane je to odmena pre výrobcov za ich inovatívny prístup, na druhej strane lákadlo pre ďalších zákazníkov. Ocenenie Voľba spotrebiteľov je nezávislé hodnotenie noviniek na trhu, o ktorom rozhodujú zákazníci. Mená víťazov 13. ročníka zazneli počas galavečera, ktorý sa konal 16. mája na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Slávnostným odovzdávaním cien sprevádzal herec a moderátor Juraj Bača. Na oficiálnu časť večera nadviazal networking so 120 VIP osobnosťami slovenského obchodua marketingu.Marketingový program Voľba spotrebiteľov je unikátny akcelerátor predaja. Až dve tretiny zákazníkov hovoria, že majú väčšiu dôveru k produktom, ktoré sú ocenené v nezávislých testoch. Viac ako polovica spotrebiteľov uvádza, že označenie Najlepšia novinka roka u nich zvýši pravdepodobnosť, že si takýto produkt zakúpia. A tretina opýtaných dokonca tvrdí, že by si za produkt označený logom Voľba spotrebiteľov bola ochotná priplatiť. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti MNFORCE, ktorý realizovala na vzorke tisíc respondentov v závere minulého roka.Tieto zistenia sú mimoriadne dôležité pre produktové novinky. Ročne ich na pultoch pribudne mnoho, ale o tom, ktoré z nich sa v regáloch udržia aj v budúcnosti, rozhodujú práve spotrebitelia tým, že si ich vkladajú do košíkov. Sú to tiež spotrebitelia, ktorí každý rok hlasujú za víťazov ocenenia Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka. „Tento ročník potvrdil, že víťazné novinky sa pri nákupe v obchode oplatí hľadať, pretože prešli hodnotením dvoch tisíc slovenských spotrebiteľov,“ hovorí Veronika Trembáčová, projektová manažérka marketingového programu, ktorý organizuje spoločnosť ATOZ Marketing Services. „Súčasná doba vzhľadom na rastúce náklady výrobcom príliš nepraje v investíciách do marketingu či inovácií, napriek tomu sa nám tento rok zišli silné novinky,“ pokračuje country manažérka spoločnosti Tatiana Koššová.Už vlani prišli organizátori so zásadnou zmenou, keď majú výrobcovia možnosť registrovať svoje inovatívne produkty do súťaže zadarmo. Tak to bolo aj tento rok a o priazeň zákazníkov bojovalo v 48 kategóriách 158 noviniek, ktoré výrobcovia uviedli na trh od januára 2023 po súčasnosť. Hodnotenie prebiehalo prostredníctvom online prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť NIQ na reprezentatívnej vzorke 2000 spotrebiteľov. Respondenti hodnotili atribúty ako obal, chuť/funkčnosť, značka, kvalita alebo napríklad aj skutočnosť, či sa nový produkt hodí k ich životnému štýlu.Medzi tohtoročnými víťazmi sa umiestnil napríklad Yopro protein puding v trendy kategórii Proteínové dezerty. V tradičnej kategórii Balené údeniny a Alkohol zvíťazili Tauris Zipser a Żubrówka Flavours. Medzi drogériou spotrebiteľov zaujali napríklad GoWipes vlhčené obrúsky pre deti v kategórii Detské vlhčené obrúsky, ako aj Kamistad ústny sprej v kategórii Prípravky ústnej dutiny. Pre majiteľov zvierat je zaujímavý víťaz kategórie Starostlivosť o domácich miláčikov, ktorým sa stal Vileda Pet uterák z mikrovlákna, a novinka jemné paštéty Gourmet Revelations v originálnom pyramídovom tvare pre mačacích gurmánov. Domácnosti ocenia aj Vileda King sušiak na bielizeň čierny 20 m, ktorý zaujal spotrebiteľov extrémne dlhou sušiacou plochou dvadsať metrov a elegantnou čiernou farbou. Frosch EKO Tablety do umývačky všetko v 1 Citrón získali priazeň Slovákov v kategórii Prípravky do umývačky riadku. Ekologické zloženie a nové väčšie balenie novinky, ktoré znižuje množstvo obalového odpadu, osloví všetkých, nielen srdcia ekologických nadšencov. Záujem spotrebiteľov vzbudila aj novinka Tofu SEAFOO, ktorú uviedla spoločnosť Alfa Bio na trh ako alternatívu k rybacím jedlám. Novinka predstavuje unikátnu kombináciu chutí, ktoré sú inšpirované oceánom.Z potravín zabodovala limitovaná novinka COOP Mini piškóty, Československá edícia od spoločnosti Coop Jednota Slovensko, ktorá na konci minulého roka uviedla na trh 20 tradičných produktov českých a slovenských výrobcov pod spoločným tematickým dizajnom, ktorého súčasťou sú aj dominanty hlavných miest Prahy a Bratislavy. Absolútnym víťazom tohto ročníka marketingového programu sa stal Tuniak vo vlastnej šťave Franz Josef Kaiser od spoločnosti Goral, ktorý predstavuje rozšírenie obľúbeného produktového radu. Spomedzi víťazov jednotlivých kategórií vybrala najinovatívnejší produkt odborná porota. Tá zasadala v zložení Hana Nováková, riaditeľka organizácie ENVI-PAK, Juraj Priečinský, obchodný manažér Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, Ladislav Krammer, obchodný riaditeľ spoločnosti Store Media, Patrícia Lofajová zo Slovenského združenia pre značkové výrobky, Tatiana Kapitánová z časopisu Tovar&Predaj, Júlia Klukanová, senior konzultantka Retail services CZ&SK spoločnosti NIQ, Zuzana Holičková, výkonná tajomníčka Zväzu obchodu a Marian Milec, projektový manažér programu Jem pre Zem. Najviac ich zaujal produkt Lunter Seafoo od spoločnosti Alfa Bio.Najlepšiu novinku si volila aj komunita spotrebiteľov, ktorí radi skúšajú nové produkty. Fanúšikovia Voľby spotrebiteľov na Facebooku a Instagrame si v dobrovoľnej súťaži vybrali ako najlepšiu novinku GoWipes Vlhčený toaletný papier od spoločnosti Alufix Slovakia. Tri varianty novinky: Comfort s alantoínom, pre deti a juniorov s ryžovým mliekom a kyselinou mliečnou a Procto Care s výťažkom z dubovej kôry, hamamelisu a s probiotikami, ich zaujali svojím špeciálnym zložením bez mikroplastov, biorozložiteľnosťou a praktickým uzatvárateľným viečkom.Víťazom programu je po galavečere zaručená masívna mediálna podpora. Vďaka spolupráci s celým radom mediálnych partnerov sa informácie o novinkách dostanú priamo k zákazníkom. Môžu sa tešiť na B2B kampaň v časopise Tovar&Predaj a B2C kampane v mesačníkoch Moje zdravie či Moja psychológia a iné. Ocenení sa odprezentujú aj počas rádiovej kampane v Tescu či na kongrese Samoška, kde sa s novinkami oboznámia zástupcovia maloobchodu. S víťaznými produktami sa môžu po prvýkrát oboznámiť aj čitatelia spravodajských portálov Premiumnews a Edizone. Marketingová kampaň vyvrcholí outdoorovou kampaňou po celom Slovensku. Zahliadnuť logo Voľba spotrebiteľov môžu Slováci aj prostredníctvom samotných víťazov v televíznych spotoch, online prostredí alebo v mieste predaja. Vlani tak urobili napríklad spoločnosti Billa, Minit Slovakia, Coop Jednota Slovensko, Kaufland Slovenská republika, Perfetti Van Melle Slovakia, SHP Harmanec, Freudenberg Home and Cleaning Solutions, dm drogerie markt či Dobrota.