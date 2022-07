Neziskové organizácie pre mýtny tender podávajú podnet na NKÚ

Bratislava 7. júla (TASR) – Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko.Digital podávajú podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, aby preveril hospodárnosť v súvislosti s mýtnym tendrom. Tvrdia, že v novom mýtnom systéme plánujú diaľničiari zaplatiť za tú istú službu dvakrát. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) reagovala s tým, že v prípade kontroly bude plne súčinná.



Neziskové organizácie poukázali na to, že v rámci mýtneho systému má Slovensko povinnosť zaviesť tzv. službu EETS (European Electronic Toll Service). Ide o prepojenie na európsky mýtny systém. NDS podľa neziskových organizácií priznala, že službu chce obstarať dvakrát. Podotkli, že pre verejné financie by to znamenalo, že milióny eur budú zaplatené dvojmo.



Diaľničiari sa takto podľa neziskových organizácií "chcú údajne poistiť", že im EETS dodá aspoň jeden dodávateľ. Organizácie tvrdia, že to má byť poistka pre výber slovenského mýta, ak by NDS nestihla nový mýtny systém obstarať do začiatku nového roka. Doterajšia mýtna zmluva so SkyTollom sa končí 31. decembra tohto roka.



"Argument, že dvojitým objednaním služby sa chce NDS poistiť, aby jej ju dodal aspoň jeden dodávateľ, znie pritom nielen nehospodárne, ale aj zvláštne. Službu si totiž NDS prvýkrát objednala bez verejnej súťaže napriamo od SkyTollu cez dodatok, pritom existujú aj iní dodávatelia. A v súčasnosti to vyzerá, že aj druhé EETS jej dodá SkyToll. Jeho partnerská firma totiž predbežne vyhrala súťaž na nový elektronický výber mýta. Slovenská republika je tak v nevýhodnej situácii a rukojemníkom jedného dodávateľa," skonštatoval Peter Kulich zo Slovensko.Digital.



"NDS už od výmeny vlády a svojho vedenia oficiálne tvrdí, že sa chce zbaviť drahého SkyTollu. Zatiaľ ale všetky jej kroky skôr naznačujú, že chcú SkyToll na slovenských diaľniciach nechať zarábať čo najdlhšie," dodala Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu. Načasovanie oboch objednávok podľa neziskových organizácií vedie k špekuláciám, či práve cez vopred zadaný dodatok NDS nezvýhodnila SkyToll s CzechTollom aj pri súťaži na nový mýtny systém 2.



"Podanie podnetu či sťažností na Najvyšší kontrolný úrad je prirodzene legitímnym právom. V prípade kontroly zo strany Najvyššieho kontrolného úradu bude Národná diaľničná spoločnosť plne súčinná," reagovala pre TASR hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková.