Neziskové organizácie získali tento rok z asignácie daní 104 mil. eur
Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre daný rok uvedení v zozname prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Neziskovým organizáciám, nadáciám a občianskym združeniam bolo tento rok z 2 % asignácie dane z príjmov vyplatených viac ako 104 miliónov eur. Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane podalo 916.697 fyzických a právnických osôb, pričom celková suma medziročne vzrástla približne o 3 milióny eur.
Ako ďalej v piatok informoval hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč, v porovnateľnom období minulého roka darovalo podiel zo zaplatených daní 918.236 daňovníkov, ktorí prijímateľom poukázali spolu 101 miliónov eur.
Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre daný rok uvedení v zozname prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR. Tento zoznam je verejne dostupný na internetovej stránke www.notar.sk a na portáli FS. V tomto roku je registrovaných 19.192 subjektov oprávnených prijímať podiel zaplatenej dane.
„Kompletné vyhodnotenie spracovania asignácie dane zverejní Finančná správa do konca januára budúceho roka. V rovnakom období zároveň zašle neziskovým organizáciám, ktoré prijali finančné prostriedky, oznámenie o darcoch v prípade, že daňovník v podanom vyhlásení vyznačil súhlas so zaslaním svojich údajov prijímateľovi,“ avizoval Kováč. Tento súhlas umožňuje FS oznámiť prijímateľovi základné identifikačné údaje daňovníka, avšak bez uvedenia výšky darovanej sumy.
