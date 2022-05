Neziskovky: Tender na nový mýtny systém nebol dobre pripravený

Bratislava 31. mája (TASR) – Súťaž na nový mýtny systém mala viacero odborných nedostatkov. Tvrdí to Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko.Digital. Na viaceré z nich podľa vlastných slov upozorňovali Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR a Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) už pred niekoľkými mesiacmi.



Relatívne prísny časový termín podľa neziskoviek nahrával doterajšiemu dodávateľovi. Tiež skonštatovali, že požiadavka na široké vymedzenie licencie a majetkové práva k IT riešeniu boli nadštandardné a zrejme odradili od účasti v súťaži aj renomované firmy.



"NDS argumentuje, že chcela vysúťažiť produkt, ktorý by potom sama mohla ponúkať v iných krajinách. Nevideli sme ale reálnu analýzu, či NDS bude schopná sa etablovať na už existujúcom a pomerne konkurenčnom trhu, a teda či tak široko nastavená licencia má relevantný význam alebo či ide len o požiadavku, ktorá obmedzuje súťaž," podotkol riaditeľ Slovensko.Digital Peter Kulich.



Neziskovky dodali, že NDS si takmer štyri mesiace vyberala z troch doručených ponúk. Okrem víťaznej jednu predložila filipínsko-turecká skupina. "Ďalšiu nová slovenská firma, ktorá spolu so svojím materským holdingom vznikli len vlani," upozornila Xénia Makarová z nadácie.



Nadácia zároveň poznamenala, že slovenský mýtny systém sprevádzali v jeho začiatkoch viaceré podozrenia. Nedostatky vytkol aj Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý svoje zistenia posunul prokuratúre. "Súčasní vládni predstavitelia v čase, keď boli v opozícii, dokonca videli v tejto zákazke najväčší podvod v histórii a korupciu, aj preto sme očakávali, že obstarávanie bude v tomto prípade ukážkové," dodala Makarová. Zámer prezentovaný NDS otvoriť súťaž aj pre nových dodávateľov tak podľa mimovládok nevyšiel a budú tento tender detailnejšie analyzovať.



V tendri na nový mýtny systém uspela spoločnosť CzechToll. Vyplýva to z informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania. NDS ani rezort dopravy sa k zákazke zatiaľ nechcú detailne vyjadrovať. Momentálne totiž beží desaťdňová lehota na možné podanie námietky proti výsledku. MDV ubezpečilo, že po skončení lehoty bude verejnosť proaktívne informovať a odpovedať na všetky otázky.