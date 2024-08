Nezmeškajte marketingový event v Košiciach

Košice 23. augusta (OTS) - Košice sa pripravujú na výnimočnú udalosť, ktorá sľubuje zážitok plný inšpirácie a nových poznatkov. Lepšia konferencia, ktorá sa stala, tentokrát otvára svoje brány na východe Slovenska.Účastníci sa môžu tešiť na bohatý celodenný program plný zaujímavých tém a diskusií. Konferencia pokryje širokú škálu aktuálnych otázok k téme. Okrem toho poskytne jedinečnú šancu stretnúť sa s lídrami v odbore, vymeniť si skúsenosti a nadviazať cenné kontakty.jepre všetkých, ktorí chcú svojLepšia konferencia nadväzuje naKvalitou boli ohromení nielen ľudia v publiku, ale aj samotní spíkri a úrovňou ju prirovnávajú k európskym eventom.Tešiť sa môžete napríklad na známe tváre z investorskej TV show Jama Levova-- zakladateľa Azet.sk, Aktuality.sk, Pokec.sk, Bistro.sk, Nehnuteľnosti.sk,- zakladateľku cestovateľského portálu Pelikan.sk a- zakladateľa barefoot značky BeLenka. O inšpiratívny príbeh budovania svojej značky sa podelí aj, ktorá stojí za startupom DNA ERA. Na konferencii vystúpi aj marketér s 20 ročnými skúsenosťami, ktorý získal 77 slovenských a medzinárodných ocenení za kreativitu a efektivitu v reklame.Program konferencie zahŕňa aj panelové diskusie, kde sa objavia ďalší zaujímaví hostia. Nebude chýbaťz Gymbeam,z Data on Steroids,z This is Locco čizo Zaraguzy.Účastníci získajú cenné informácie o aktuálnych témach, ktoré hýbu svetom marketingu. Diskutovať sa bude napríklad o. Ako využívajú umelú inteligenciu v Gymbeam? Aké budú trendy vo využívaní AI v brandingu v najbližších rokoch? Ako AI môže zlepšiť predaj a zefektívniť marketingové aktivity? Na všetky otázky dostanete odpovede.Druhá panelová diskusia sa bude venovať téme. Experti poskytnú pohľad na to, ako využiť influencerov na budovanie značky a zvýšenie dosahu na sociálnych sieťach. Debatovať sa bude o tom, prečo sú pri výbere influencerov dôležité dáta a hostia sa vyjadria aj k aktuálnym influencerským kuriozitám.pomocou aplikácie Slido.Konferencia poskytuje jedinečnú šancu na. V cene vstupenky je zahrnutý bohatý catering a afterparty v Tabačka Kulturfabrik, čo vytvára ideálne prostredie na networking.Lepšia konferencia sa uskutoční v sobotu 28. septembra 2024 v priestoroch Kina Úsmev v Košiciach. Predbežne sa brány konferencie otvoria o 11:30 hodine a oficiálny program bude končiť okolo 20:00 hodiny. Hneď potom je naplánovaná afterparty v Tabačka Kulturfabrik. Presný program organizátori zverejnia už čoskoro.Aktuálne prebieha prvá vlna predaja vstupeniek. Počet je limitovaný. Cena neskôr stúpne o 20 eur. Vstupenky sú dostupné za zvýhodnenú cenu na oficiálnej webovej stránke konferencie: https://www.lepsiakonferencia.sk/ V cene vstupenky účastníci získajú:- Vstup na všetky prednášky a diskusie- Bohatý catering- Účasť na afterparty v Tabačke s welcome drinkom- Príležitosť na networking s ostatnými účastníkmi a spíkramiZískajte cenné know-how, rozšírte si obzory a nadviažte cenné kontakty.