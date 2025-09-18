< sekcia Ekonomika
Kaiser sa s Chicagom dohodol na novom dvojročnom kontrakte
Dvadsaťtriročný Kaiser si v uplynulej sezóne vytvoril kariérové maximum v počte odohratých zápasov v NHL (57).
Autor TASR
Chicago 18. septembra (TASR) - Americký hokejový obranca Wyatt Kaiser sa s klubom NHL Chicago Blackhawks dohodol na predĺžení spolupráce. Ako obmedzený voľný hráč podpísal dvojročný kontrakt v hodnote 3,4 milióna dolárov, ktorý mu umožnil začať prípravu s šesťnásobným víťazom Stanleyho pohára.
Dvadsaťtriročný Kaiser si v uplynulej sezóne vytvoril kariérové maximum v počte odohratých zápasov v NHL (57). Na začiatku januára pridal proti New Yorku Rangers aj svoj prvý gól v profilige. Celkovo má v 98 dueloch na konte 18 bodov (4+14). Kaisera draftovalo Chicago v roku 2020, debut zažil v marci 2023. Informovala AP.
