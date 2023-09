NHL plánuje zorganizovať zmenšený Svetový pohár vo februári 2025

New York 13. septembra (TASR) - Zámorská hokejová NHL a hráčska asociácia (NHLPA) plánujú zorganizovať "zmenšený" Svetový pohár vo februári 2025. Zástupca komisára NHL Bill Daly neuviedol konkrétne detaily o prestížnom podujatí, no podľa neho nepôjde o tradičný turnaj s ôsmimi národnými tímami počas šestnástich dní.



"Zameriavame sa na alternatívny typ turnaja, ktorý využíva jedinečný medzinárodný charakter nášho športu. Pracujeme s hráčskou asociáciou, aby sme naplánovali turnaj, ktorý sa môže uskutočniť vo februári 2025," citovala Dalyho agentúra AP.



Svetový pohár sa mal pôvodne uskutočniť vo februári 2024, ale vojna na Ukrajine a výhrady niektorých federácií voči účasti ruských hráčov patrili medzi problémy, ktoré tento plán zmarili. Cieľom je tak rok 2025, uskutočnil by sa tak rok pre ZOH v Taliansku.



Zatiaľ naposledy sa konal v septembri 2016. Víťazom sa stala Kanada, ktorá vo finále zdolala Tím Európy 3:1 a 2:1. Bol to v poradí tretí ročník reprezentačného turnaja za účasti najväčších hviezd z NHL po podujatiach v rokoch 1996 a 2004, ktoré sa takisto konali pred štartom sezóny. Predchodcom SP bol Kanadský pohár, ktorý sa uskutočnil v minulosti päťkrát.



Daly uviedol, že prípravy na Svetový pohár prebiehajú súčasne s rokovaniami o účasti hráčov NHL na ZOH v roku 2026. Vedenie zámorskej profiligy a hokejisti sa v predchádzajúcom predĺžení kolektívnej zmluvy dohodli na účasti, ale čaká sa na dohodu s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) a Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF). Zástupca komisára by chcel mať jasno v situácii začiatkom budúceho roka. Hráči z NHL sa predstavili na ZOH naposledy v roku 2014 v ruskom Soči.



"Dúfame, že sa dostaneme na akýsi pravidelný scenár striedania. Podľa neho by sme mali Svetový pohár v roku 2028, ZOH v roku 2030, Svetový pohár v roku 2032, ZOH v roku 2034," konštatoval Daly.