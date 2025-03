OTS: Nič nové pod slnkom v tradičných anketách

UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah, obrazový aj textový, nesie zodpovednosť zadávateľ.

Bratislava 10. marca (OTS) - V pondelok 10. marca 2025 sa začne tretí mesiac hlasovania v tradičných anketách tridsaťjeden a polročného združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub – Medzinárodný mierový výbor na www.hospodarskyklub.sk , ale prostredníctvom aj riadnej pošty. Z piatich ankiet sú otvorené len štyri.... Anketa verejnosti, ktorá môže určiť druhého laureáta „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“, nemá dodnes nijaký podnet na nomináciu, čo nepotrebuje komentár.XXV. ročník anketymá 5 nominovaných, ktorí dostali spolu 447 hlasov . Na prvej pozícii je Privat banka so 43% hlasov, za ňou sú J&T banka (23%) a Prvá stavebná sporiteľňa (16%).Jedenásty ročník anketya spoločnosti má 11 nominovaných, ktorí spolu dostali 1097 hlasov. Tradičný víťaz tejto ankety predseda SOPK P. Mihók je na 1. mieste s 29% hlasov. Za ním nasleduje tradične druhý predseda DR Považskej cementárne a garant Skalného sanktuária v lome nad obcou Ladce A. Barcík s 13% hlasov. Tretí je podpredseda KDH V. Karas taktiež s 13% hlasov.XXIII. ročník anketymá 7 nominovaných, ktorí získali spolu 920 hlasov. Na 1. mieste je prezident ČĽR Si Ťin pching s 26% hlasov. Druhý je prezident USA J. D. Trump s 22% hlasov a na tretej pozícii nobelista, sociálny líder a predseda dočasnej bangladéšskej vlády M. Yunus s 21% hlasov. Treba dodať, že M. Yunus je laureátom Zlatého biatca z roku 2009 a taktiež „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2020.Najstaršia anketa, ktorá napomáha určiť spravidla troch laureátov, udeľovaného od 1993. roka, má 9 nominovaných, Dostali spolu 3528 hlasov. Na prvej pozícii je generálny riaditeľ Nemocnice Bory P. Lednický s 33% hlasov. Za ním je predseda NKÚ SR Ľ. Andrássy s 25% hlasov a na „bronzovom“ stupienku je D. Trump jr. so 17% hlasov. Na nepopulárnej 4. pozícii je F. Bednařík, riaditeľ VÚ Cannasan, Praha so 7% hlasov.V tomto roku sa nedejú nijaké „veľké skoky“ a prekvapenia. Za povšimnutie stojí fakt, že minister zdravotníctva SR K Šaško je nominovaný do dvoch ankiet. Nikto iný z koaličných lídrov nebol zatiaľ navrhnutý na nomináciu do ankiet združenia. Faktom je aj to, že „nominačné nadšenie“, ktoré vynieslo medzi nominované naj- osobnosti herečky K. Magálovú a Z. Studenkovú sa už minulo. Obidve sú pred jedenástym v poradí banskobytrickým županom O. Lunterom s 1% hlasov na 9. a 10. mieste s dvoma percentami hlasov. Na 8. mieste je známa tvár PS M. Truban s 2% hlasov a pred ním je líder PS M. Šimečka s 8 % hlasov.