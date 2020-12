Nie je na škodu dať si na Nový rok aj kyberbezpečnostné predsavzatia

Bratislava 29. decembra (TASR) – Novoročné predsavzatia nikdy nie sú na škodu, ani tie kyberbezpečnostné. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky pre východnú Európu Miroslav Kořen.



Firmám radí, aby sa ubezpečili, že budú mať všetkých zamestnancov vyškolených v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zabezpečia tak, že infraštruktúra spoločnosti bude vystavená menšiemu riziku spôsobenému chybou ľudského faktora.



Bežným užívateľom zase radí, aby si zabezpečili všetky svoje zariadenia, aktualizovali ich, skontrolovali parametre ochrany súkromia svojich sociálnych sietí a zaobstarali si správcu hesiel, ktorý im pomôže zapamätať si zložité a bezpečné heslá ku všetkým ich účtom.



Firmy by si podľa Kořena mali tiež doplniť tradičnú ochranu koncových bodov o riešenie EDR – Endpoint Detection and Response. V neposlednom rade užívateľom odporúča byť opatrní a ostražití a nikdy nezdieľať žiadne osobné alebo bankové údaje bez opodstatnenia a keď už, tak len na legitímnych miestach.



Rok 2020 podľa Kořena priniesol zmeny, ktoré výrazne ovplyvnili kyberbezpečnosť ako aj prostredie hrozieb. Pandémia bola dobrou zámienkou na rýchle upútanie pozornosti obete a spoločnosť tak zaznamenala veľké množstvo phishingových útokov a bankových trojských koní, ktoré sa práve na pandémiu spoliehali. "Prítomné však boli aj komplexnejšie hrozby – najmä cielené DDoS či ransomvérové útoky zamerané na zdravotnícke organizácie, ktoré sú pre boj proti globálnej pandémii životne dôležité," doplnil Kořen s tým, že pri viacerých útokoch padli za obeť nemocnice, farmaceutické spoločnosti, alebo aj Svetová zdravotnícka organizácia.



Nový rok podľa Kořena prinesie aj to, že ransomvér bude technicky vyspelejší a sofistikovanejší a narastať bude aj kybernetická špionáž, keďže siete operačných technológií nie sú tak dobre strážené a dá sa do nich ľahšie preniknúť. "Očakávame tiež, že témy z oblasti medicíny a zdravotnej starostlivosti budú aj naďalej využívané ako návnada, ale takisto že bude stúpať záujem o lekárske výskumy, najmä o tie týkajúce sa vakcíny proti ochoreniu COVID-19," poznamenal pre TASR Kořen.



Budúci rok sa pravdepodobne nezníži ani počet únikov údajov o pacientoch z cloudových služieb a menej nebude ani podvodov zameraných na bitcoiny, na zneužívanie nových sieťových zariadení ako sú brány VPN či na nové útoky prostredníctvom vzdelávacích platforiem s výučbou na diaľku, ktoré môžu priniesť aj nové riziká kyberšikany.