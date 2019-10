Nie sme krajina s lacnou pracovnou silou, zhodli sa Žiga a Šimončič

Bratislava 24. októbra (TASR) – Slovensko je jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v Európskej únii (EÚ), vlani malo najrýchlejší rast pridanej hodnoty zo štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a v počte robotov na 10.000 pracovníkov je 16. krajinou na svete. To znamená, že Slovensko už nie je krajinou s lacnou pracovnou silou, ale jeho ekonomika rastie okrem objemu aj kvalitou, zhodli sa vo štvrtok na otvorení Slovenskej kooperačnej burzy v Bratislave minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) a generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Róbert Šimončič.



"Mýtus, že sme len lacná výrobňa, je už dávno za nami. Robotizácia na Slovenku pokračuje míľovými krokmi. Nové projekty, ktoré prichádzajú od investorov, sú ďaleko viac automatizované, Ďaleko viac bude treba operátorov robotov a programátorov ako pracovníkov, ktorí robia jednoduché práce," povedal Šimončič. Budúcnosť je podľa neho v digitalizácii a Slovensko musí túto vlnu zachytiť.



Minister Žiga pripomenul, že Slovensko patrí s počtom 165 robotov na 10.000 zamestnancov k svetovej špičke. Priemer EÚ je pritom 113 robotov na 10.000 zamestnancov a svetový priemer je 99 robotov. "Špičkou v tejto oblasti je Singapur, ktorý má okolo 800 robotov na 10.000 zamestnancov, a druhá je Južná Kórea, ktorá ich má 750. Nie sme lacná pracovná sila," povedal Žiga, podľa ktorého už prichádzajú na Slovensko firmy, ktoré majú záujem investovať do technologických centier a do výskumu a vývoja. "Aj firmy ktoré už na Slovensku pôsobia, svoju expanziu vidia práve v tom, že investujú do rozšírenia výroby, ale formou priemyslu 4.0., a do inovácií," dodal Žiga.