Nie všetky obchody, ktoré mohli byť od 6. mája otvorené, boli otvorené

Bratislava 7. mája (TASR) - Nie všetky obchody, ktoré v rámci uvoľňovania pravidiel zavedených vládou proti pandémii nového koronanvírusu mohli byť od stredy 6. mája otvorené, boli otvorené. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak.



"Môj prvý poznatok bol, že nie všetky obchody a prevádzky, ktoré mohli byť otvorené, aj boli otvorené. Prevádzkovatelia, ako sa mi sami posťažovali, nemali včas k dispozícii príslušné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Nemali tak dostatok času sa prispôsobiť. Napriek tomu sme rozhodnutie ÚVZ otvoriť ďalšie série obchodov prijali pozitívne. S trochou radosti konštatujem, že autority vypočuli názor ZO SR, ktorý vzhľadom na dobré zdravotné výsledky a hygienické zabezpečenie asi pred 10 dňami navrhoval spojiť 2. a 3. etapu harmonogramu prezentovaného predsedom vlády SR," priblížil Katriak.



Najväčší záujem podľa Katriaka bol v stredu o predajne odevov, spodnej bielizne a predajne obuvi. "Tam som videl dokonca rady pred niektorými obchodmi," poznamenal.



Pri službách bol najväčší záujem podľa jeho slov o tzv. skrášľovacie prevádzky, a to o kaderníctva, holičstvá, manikúry. "Na moje veľké prekvapenie som videl rady pred zlatníctvami," informoval.



"Pokiaľ ide o prognózu, jednoznačne odporúčame, ak budú zdravotné výsledky na dobrej úrovni, otvoriť na budúci týždeň aj obchodné centrá a ďalšie prevádzky, ktoré sú doteraz zatvorené. Samozrejme, všetko pri dodržiavaní požadovaných normatívov a hygienických opatrení, snáď s jednou výnimkou. Autority by mali zvážiť zníženie požiadavky 25 m2 na zákazníka na úroveň európskeho štandardu, ktorý je okolo 10 až 15 m2," zdôraznil Katriak.



Obchodníci podľa neho chápu, že pri vydávaní opatrení ÚVZ situácia nie je jednoduchá, avšak mnohokrát opatrenia pripúšťajú viacero výkladov. "Trápi nás najmä skutočnosť, že často sú vydávané neskoro. Napríklad posledné (opatrenie) bolo vydané 5. mája 2020 o 22.06 h, pričom malo platiť od rána 6. mája 2020. Vzhľadom na to nebolo jednoduché pripraviť otvorenie predajní a prevádzok v zmysle predpisu," dodal prezident ZO SR.



Aj Iniciatíva slovenských maloobchodníkov víta otváranie obchodov a postupné oživovanie ekonomiky. "Avšak opatrenia sú schvaľované neskoro, a preto sa viacero podnikateľov nevie na zmeny vopred pripraviť, z čoho plynú viaceré komplikácie spojené s otváraním prevádzok. Veríme, že spolu s uvoľňovaním opatrení sa opäť vráti späť aj nákupné správanie ľudí a nebudú sa báť navštevovať obchody," doplnil zástupca iniciatívy Daniel Krakovský.



"Od vlády však stále očakávame, že vyrieši otázku nájomného, ktoré musíme platiť napriek tomu, že prevádzky boli zatvorené. Ak táto podpora od vlády nepríde, je možné, že viacerí obchodníci budú musieť hromadne prepúšťať, alebo rovno svoje prevádzky zatvoria. Taktiež by vláda mala predstaviť jasný plán ďalšieho otvárania prevádzok, napríklad v obchodných centrách a zároveň podmienky, ktoré na to musia byť splnené," uzavrel Krakovský.