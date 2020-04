Niektoré banky na Slovensku nevyplatia akcionárom každoročné dividendy

Bratislava 1. apríla (TASR) - Niektoré slovenské banky už pristúpili k rozhodnutiu nevyplatiť každoročné dividendy. Od finančných domov v Európe to žiada Európska centrálna banka (ECB), prehodnotiť tento krok rovnako odporučila bankám na Slovensku aj Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS).



VÚB banka podľa pôvodného návrhu plánovala dať z minuloročného zisku na výplatu dividend takmer 91,3 milióna eur. "Keďže všetci v súčasnosti čelíme mimoriadnej situácii, rozhodli sme sa tento rok nerozdeliť zisk medzi akcionárov a ešte viac takto posilniť kapitál banky na prípadné ďalšie opatrenia a pomoc pre ľudí. Vnímame to aj ako zodpovedný a správny krok smerom ku klientom a celej krajine," uviedol v stanovisku pre médiá generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch. Návrh nevyplatiť zisk banka predstaví aj na Valnom zhromaždení, ktoré sa pre aktuálnu situáciu v súvislosti s novým koronavírusom presunulo na 24. apríla tohto roka. VÚB banka z minuloročného zisku, ktorý bol vo výške 114,1 milióna eur, plánovala dať na výplatu dividend 80 % podiel. V minulom roku banka vyplatila na dividendách 125,05 milióna eur. Išlo taktiež o 80 % podiel zo zisku za rok 2018.



K rovnakému kroku sa rozhodla pristúpiť aj ČSOB banka. "ČSOB sa rozhodla si ponechať dividendu za koniec roka 2019 nezávisle od aktuálneho vývoja situácie, so zámerom posilniť svoju kapitálovú základňu. Vyplácanie dividend je v každom smere zamerané na zabezpečenie fungovania inštitúcie obozretným spôsobom, berúc do úvahy všetky očakávané aj neočakávané udalosti či zmeny regulácie," doplnila hovorkyňa banky Anna Jamborová.



ECB žiada európske banky, aby počas pandémie nevyplácali dividendy ani neuskutočňovali spätné odkupy akcií. Odporúčanie sa vzťahuje na dividendy za roky 2019 a 2020 a bude v platnosti aspoň do 1. októbra 2020. Okrem toho ECB očakáva, že banky budú naďalej poskytovať úvery domácnostiam, malým podnikom a korporáciám.



Na banky na Slovensku apelovala aj Banková rada NBS, ktorá tiež očakáva, že vzhľadom na výraznú neistotu týkajúcu sa ďalšieho ekonomického vývoja prehodnotia banky a ich akcionári pripravovanú výplatu dividend zo zisku za minulý rok tak, aby celkový objem kapitálu Tier 1 vzrástol minimálne o úroveň dosiahnutého zisku za rok 2019.