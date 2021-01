Niektoré časti ekonomiky USA vykázali koncom roka mierne zotavenie

Na archívnej snímke z 5. novembra 2020 žena tlačí nákupný košík do predajne Walmart v americkom meste Rolling Meadows. Foto: TASR/AP

Washington 14. januára (TASR) - Niektoré segmenty americkej ekonomiky vykázali koncom minulého roka sľubné, aj keď len veľmi mierne známky zotavovania sa zo škôd, ktoré hospodárstvu spôsobila pandémia nového koronavírusu. Ukázala to v stredu (13. 1.) večer najnovšia správa centrálnej banky Fed o vývoji ekonomiky USA, tzv. Béžová kniha.Celkový obraz americkej ekonomiky je však podľa nej naďalej výrazne zmiešaný, keďže v niektorých regiónoch došlo k spomaleniu pre neustály rast nových prípadov ochorenia COVID-19.Béžová kniha je neoficiálnym hodnotením stavu americkej ekonomiky a Fed ju vydáva osemkrát do roka. Centrálna banka pri jej zostavovaní vychádza z informácií od svojich 12 regionálnych bánk.Podľa najnovšej správy Fed väčšina regiónov v krajine zaznamenala "mierny rast ekonomickej aktivity" v uplynulých týždňoch. Ale dva okresy nahlásili pokles a ďalšie dva len malú alebo žiadnu zmenu aktivity. Zároveň správy o spotrebiteľských výdavkoch, ktoré sa podieľajú zhruba 70 % na výkone hospodárstva, sú zmiešané. Niektoré okresy nahlásili pokles maloobchodného predaja a dopytu po službách v oblasti pohostinstva a voľného času, pretože miestne vlády zaviedli prísnejšie opatrenia v snahe potlačiť šírenie nákazy.Najväčšia svetová ekonomika zaznamenala v období apríl-jún 2020 rekordný pokles, o 31,4 %, v dôsledku blokád, keď museli mnohé firmy zastaviť svoju činnosť.V lete ekonomická aktivita ožila, keď sa blokády zmiernili a firmy sa prispôsobili novým protokolom, ale tento pokrok ohrozila na jeseň druhá vlna pandémie.Hoci vyhliadky na vakcínu proti ochoreniu COVID-19 posilnili optimizmus podnikov pokiaľ ide o rast v roku 2021, obavy z neustáleho šírenia vírusu a jeho vplyvu na krátkodobé podnikateľské podmienky ho zároveň tlmia, uviedol Fed.Väčšina okresov síce uviedla, že zamestnanosť ďalej rástla, ale len pomalým tempom a zároveň pribúdajú okresy, ktoré hlásia pokles zamestnanosti. Výroba pokračuje v zotavovaní takmer vo všetkých okresoch, a to aj napriek problémom v dodávateľských reťazcoch. Stále stúpa aj výstavba obytných nehnuteľností vďaka veľkému dopytu.Niektoré firmy v stavebníctve a doprave majú problém nájsť kvalifikovaných zamestnancov. Tieto ťažkosti ešte zhoršila druhá vlna pandémie.