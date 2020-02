Niektoré finančné inštitúcie zvyšujú zadlženosť chudobných krajín

Washington 11. februára (TASR) - Prezident Svetovej banky (SB) David Malpass skritizoval viaceré rozvojové banky za príliš urýchlené úvery pre už vysoko zadlžené krajiny, čo podľa neho dlhovú pozíciu mnohých chudobných štátov ešte zhoršuje.



Na Fóre Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu (MMF) o vývoji dlhu vo Washingtone Malpass povedal, že banky ako Ázijská rozvojová banka (ADB), Africká rozvojová banka (AfDB), ale aj Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) prispievajú k zhoršovaniu súčasného dlhového problému. "Sme v situácii, keď svetové finančné inštitúcie a do určitej miery rozvojové finančné inštitúcie majú tendenciu poskytnúť úver príliš rýchlo, čím problém zadlženosti krajín ešte zvyšujú," povedal Malpass.



Podľa neho napríklad ADB "nalieva miliardy dolárov do Pakistanu, ktorý už dlhšie zápasí s fiškálnymi problémami a AfDB robí to isté v prípade Nigérie a Južnej Afriky". ADB so sídlom v Manile schválila v decembri minulého roka úvery pre Pakistan vo výške 1,3 miliardy USD (1,19 miliardy eur). Z toho 1 miliardu USD na okamžitú podporu verejných financií a zvyšok na podporu reformy energetického sektora. Krajina má pritom miliardové dlhy voči Číne za infraštruktúrne projekty v rámci čínskeho programu Novej hodvábnej cesty a v roku 2019 sa obrátila na MMF.



Malpass dodal, že medzinárodné finančné inštitúcie by mali viac spolupracovať pri poskytovaní pôžičiek. V tejto súvislosti poukázal na novú Ázijskú infraštruktúrnu investičnú banku (AIIB) presadenú Čínou, ktorá pracuje na úverových štandardoch podľa vzoru Svetovej banky. Táto banka podľa neho spôsobuje menej problémov než niektoré z tradičnejších rozvojových bánk. Aj keď Čínu viacerí kritizujú za zvyšovanie dlhov rozvojových krajín projektmi v rámci jej ambiciózneho programu Novej hodvábnej cesty, Malpass uviedol, že Peking sa usiluje nájsť spôsob, ako dostať úverové dohody do súladu s medzinárodnými normami.



(1 EUR = 1,0951 USD)