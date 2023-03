Niektoré poplatky v oblasti veterinárnej správy by sa mohli zrušiť

Bratislava 13. marca (TASR) – Poplatky vo veterinárnej správe, ako napríklad 50 eur za registráciu prevádzkarní potravinárskych podnikov pre potraviny živočíšneho pôvodu alebo potraviny rastlinného pôvodu, by sa mohli zrušiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o správnych poplatkoch, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila poslankyňa Jarmila Halgašová (SaS).



Zrušiť by sa mohol aj poplatok vo výške 100 eur za vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu bez časového obmedzenia či za rozhodnutie o podmienečnom schválení prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu. Halgašová navrhuje zo zákona vypustiť aj poplatok vo výške 100 eur za vydanie rozhodnutia o predĺžení podmienečného schválenia prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu. Anulovať by sa mohla aj platba 15 eur za certifikát o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste a na jej vyšetrenie po usmrtení.



"V súčasnej dobe energetickej krízy a pretrvávajúcich dopadov pandémie COVID-19 a vojnového konfliktu na Ukrajine na podnikateľské prostredie je nevyhnutné, aby štát podnikateľom pomáhal, a nie vyberal od nich nové správne poplatky za rôzne potvrdenia a iné úkony," argumentuje Halgašová v dôvodovej správe. Odstrániť zo zákona by sa mohla aj 25-eurová platba za vydanie rozhodnutia o povolení výnimky z frekvencie bakteriologického odberu malým bitúnkom a prevádzkarňam vyrábajúcim mleté mäso a mäsové prípravky v malých množstvách či poplatok 50 eur za vydanie rozhodnutia o povolení výnimky z povinnosti označovať vajcia.



Nulifikovať navrhuje Halgašová poplatok 80 eur za posúdenie vypracovania príručky osvedčených postupov a 50 eur za vydanie povolenia na usmrcovanie zvierat rituálnym spôsobom.



Predložený návrh má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Ministerstvo financií (MF) SR žiada navrhovateľku, aby v predloženom návrhu uviedla predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. "Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu znížených príjmov," uviedlo MF vo svojom stanovisku.



Účinnosť navrhuje poslankyňa od 1. júla 2023.