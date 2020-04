Niektoré posudzovania dávok bude možné upraviť nariadením vlády

Bratislava 22. apríla (TASR) - Vláda bude môcť po novom svojim nariadením upravovať lehoty vo veciach nárokov občanov či podmienky nárokov na niektoré dávky. Okrem toho bude možné poskytnúť pomoc tým, ktorí nespadajú do žiadnej kategórie pomoci. Počíta s tým návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, ktorý v stredu schválil parlament. O návrhu rokoval v skrátenom režime.



Rezort práce týmto návrhom reaguje na mimoriadnu situáciu vzniknutú z dôvodu nového koronavírusu. Vláda tak jeho prijatím bude môcť operatívne reagovať na vzniknuté situácie. Cieľom návrhu je, aby kabinet mohol nariadením vlády riešiť prekážky, obmedzenia a dosahy vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na území Slovenskej republiky. "Chceme posunúť lehoty stanovené tak, aby v prípade, ak niektorá uplynie, bola posunutá až do skončenia mimoriadnej situácie," priblížil v pléne minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Týkať sa to má úprav niektorých lehôt, napríklad pri posudkovej činnosti, zmien nároku a zániku na peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia či lehôt týkajúcich sa niektorých oznamovacích povinností.



Návrh zákona rieši aj tzv. SOS dávku. "Existuje humanitárny fond, z ktorého bolo možné vyplácať v mimoriadnych situáciách pomoc aj fyzickým osobám. Bola však obmedzená limitom 800 eur. Môže sa nám stať, a určite sa aj stane, že niektorým osobám budeme chcieť v mimoriadnej situácii pomôcť sumou 300 eur tri mesiace po sebe," priblížil Krajniak s tým, že nariadením vlády sa táto pomoc bude môcť poskytovať, aj keď prekročí sumu 800 eur.



Vláda bude môcť zároveň nariadením zachovať priznané nároky na niektoré dávky a príspevky, pri ktorých z objektívnych dôvodov nemožno preskúmať plnenie podmienok nároku. Týka sa to napríklad peňažného príspevku na opatrovanie, rodičovského príspevku a podobne. Rýchlejšie bude môcť vládny kabinet zmeniť postupy ústredia práce a úradov práce pri niektorých úkonoch a posudzovaní nárokov občanov.



"Chceme pomôcť 280 plnoletým, ktorým uplynula doba, kedy ešte môžu bývať v zariadeniach centier pre deti a rodinu. Teraz si nebudú vedieť nájsť nové bývanie," podotkol Krajniak s tým, že návrh zákona by im mal pomôcť zotrvať ešte v danom zariadení. "Chceme obmedziť dočasne skupinové formy práce, ktoré sú v niektorých zariadeniach potrebné, aby mohli čerpať finančné prostriedky. Logicky, teraz to nechceme od nich vyžadovať," doplnil Krajniak.



Dočasne sa upravia aj kvalifikačné kritériá potrebné na vykonávanie činnosti v oblasti sociálnych služieb. "Napríklad je niekedy nutné presunúť zo zariadenia do zariadenia pracovníkov a nebude ich možné v súčasnosti preškoliť. Nechceme, aby toto bolo prekážkou," priblížil Krajniak.