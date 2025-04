Niektoré štáty EÚ zvažujú návrat k dovozu plynu z Ruska

Londýn 14. apríla (TASR) - Niektoré členské štáty Európskej únie (EÚ), najmä Francúzsko a Nemecko, môžu v súvislosti so zhoršením vzťahov s USA zvážiť čiastočný návrat k dovozu plynu z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Skvapalnený zemný plyn (LNG) z USA pomohol zaplniť výpadok ruských dodávok do Európy počas energetickej krízy v rokoch 2022 a 2023. V rámci EÚ ale rastú obavy, že Washington by mohol využiť dodávky LNG ako páku pri rokovaniach o clách a obchode, napísala agentúra Reuters.



„Ak na Ukrajine nastane rozumný mier, mohli by sme sa vrátiť k tokom 60 miliárd kubických metrov, možno 70, ročne vrátane LNG,“ uviedol Didier Holleaux, viceprezident francúzskej spoločnosti Engie. Rusko by podľa neho mohlo dodávať Únii približne 20 % až 25 % jej spotreby plynu, čo je menej ako 40 % pred konfliktom na Ukrajine.



Šéf francúzskej ropnej spoločnosti TotalEnergies Patrick Pouyanne varoval Európu pred nadmerným spoliehaním sa na americký plyn. „Musíme diverzifikovať, potrebujeme mnoho trás, a nie sa príliš spoliehať na jednu alebo dve,“ povedal. Dodal, že Európa by sa mohla vrátiť k dovozu plynu z Ruska v objeme približne 70 miliárd kubických metrov ročne.



Christof Guenther, výkonný riaditeľ spoločnosti InfraLeuna, prevádzkovateľa priemyselného parku Leuna, ktorý je jedným z centier chemického odvetvia v Nemecku, poznamenal, že firmy sú „v ťažkej kríze a nemôžu čakať“.



„Potrebujeme ruský plyn, potrebujeme lacnú energiu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza. Nord Stream 2 potrebujeme, pretože musíme udržať náklady na energiu pod kontrolou,“ citovala agentúra Reuters Klausa Paura, generálneho riaditeľa spoločnosti Leuna-Harze, stredne veľkého petrochemického výrobcu v Leuna Parku.